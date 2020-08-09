ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

Прекратен продукт

LCD монитор

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ясна картина, ефективно представяне

Свършете работата си по най-добрия начин с 27" монитор Full HD на Philips. Ясният и наситен Full HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като регулиране на височината, Flicker-free и режим LowBlue не натоварват очите ви.

Виж всички предимства

за максимална продуктивност

Ясна картина, ефективно представяне

  • B Line

  • 27" (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.

IPS технология за наситени цветове и широки зрителни ъгли

Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.3

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Недостатъци

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Дата на използване 2019-08-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Дата на използване 2019-08-09

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Предимства

Super

Недостатъци

Nie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата на използване 2022-04-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата на използване 2022-04-20

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor

Дата на използване 2020-07-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor

Дата на използване 2020-07-02

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      3. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      5. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.