Прекратен продукт
271B8QJEB/00
Ясна картина, ефективно представяне
Свършете работата си по най-добрия начин с 27" монитор Full HD на Philips. Ясният и наситен Full HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като регулиране на височината, Flicker-free и режим LowBlue не натоварват очите ви.
B Line
27" (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
4.3
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Недостатъци
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Дата на използване 2019-08-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Дата на използване 2019-08-09
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Предимства
Super
Недостатъци
Nie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата на използване 2022-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата на използване 2022-04-20
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Потвърден купувач
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor
Дата на използване 2020-07-02
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor
Дата на използване 2020-07-02
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.