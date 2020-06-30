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Прекратен продукт

4000 seriesУлтратънък LED телевизор

24PHS4031/12

4.7

| (11) Отзиви | 91% препоръчват този продукт

Ултратънък LED телевизор

Със стилния си дизайн серията 4000 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HEVC качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

С Digital Crystal Clear

Ултратънък LED телевизор

  • 60 cm (24")

  • LED телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Изключително елегантни линии за рафиниран профил

Шикозен. Съвременен. Изтънчен. Прецизен. Свръхтънкият силует от Philips. Не би трябвало да се учудвате, че нещо толкова фино привлича такъв интерес, като имате предвид колко изтънченост ще придаде на интериора ви.

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index подобрява всеки зрителен елемент

Picture Performance Index комбинира технологията на дисплеи на Philips с усъвършенствани системи за обработка на картината, за да подобрят елементите на възприятие: рязкост, движение, контраст и цвят. Без значение от източника, вие винаги ще се наслаждавате на картина с невероятна рязкост, детайлност и дълбочина, с най-тъмното черно, най-светлото бяло и най-живите, ярки цветове, както и естествени, жизнени тонове на кожата, всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

11

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

3
2
1

30/06/2020

България

България

Чудесен продукт Много добро качество на картината

Чудесен продукт Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране. Да, препоръчвам този продукт

Предимства

Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.

Недостатъци

не сме установили

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-06-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Дата на използване 2018-06-30

22/04/2018

България

България

Този продукт има отлични характеристики и отлично качество!

Много съм доволна от качеството на продукта,а и от други Ваши продукти!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

24/03/2017

България

България

Чудесен продукт

Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.