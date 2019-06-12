Прекратен продукт
24PFT4022/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Създаден за удоволствие, телевизорът Philips 4000 пресъздава качествена картина на малкия екран. Достатъчно е компактен, за да бъде пренасян бързо от една стая в друга без проблеми, докато неговият минималистичен дизайн го прави страхотно допълнение към всяко едно кътче.
60 cm (24")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/T2/C
Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
3.9
от 5
24
Отзиви
Попов
12/06/2019
България
Няма проблеми
Телевизорът работи чудесно, без забележки повече от половин година.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Mesho
08/02/2018
България
Заслужава си.
Добър продукт ,хубав дизайн ,лесна експлоатация. В общи линии съм много доволен.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFT4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFT4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Vesita
03/01/2018
България
Телевизорът е идеален !
Доволни сме от телевизора !Има лесни настройки и картината му е с перфектен контраст !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFT4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).