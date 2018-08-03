Прекратен продукт
24PFS4022/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Създаден за удоволствие, телевизорът Philips 4000 пресъздава качествена картина на малкия екран. Достатъчно е компактен, за да бъде пренасян бързо от една стая в друга без проблеми, докато неговият минималистичен дизайн го прави страхотно допълнение към всяко едно кътче.
60 cm (24")
Full HD светодиоден телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
3.9
от 5
20
Отзиви
evilcom
03/08/2018
България
Препоръчвам!
Съотношение, цена, качество е перфектен. Ярка картина и добър звук. Понеже го ползвам на стойка за стена, установих че има добър ъгъл на виждане дори да си встрани от него. Препоръчвам!
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Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Боди
10/01/2018
България
Отличен телевизор
Наистина кристална картина, съвременен, лесен за управление, с големи възможности. Препоръчвам го.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Metoshka
31/12/2017
България
За тези пари е добър
Всичко се настройва лесно, включително сателитния приемник. Интуитивно меню, лек практичен. Малко бавно превключване между програмите, но може да е поради многото екстри.
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Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).