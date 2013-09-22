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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор със светодиодно фоново осветление

248X3LFHSB/00

4
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Отпочиване на очите
Иновационният дисплей Philips LightFrame 2 с уникален панел излъчва студена синя светлина с определена дължина на вълната, която намалява умората на очите и подобрява концентрацията, за да се чувствате по-добре.
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Иновационният дисплей LightFrame намалява умората на очите

Отпочиване на очите

  • LightFrame 2™

  • 23,6"/60 см

Иновационната технология LightFrame™ позволява на очите да почиват

Със своята уникална технология LightFrame, Philips продължава дългогодишната традиция на изпълнено със смисъл използване на иновациите. Технологията LightFrame се основава на научно установения факт, че синята светлина, която преминава през третия рецептор на окото, задвижва биологичния часовник, зарежда с енергия и ви кара да се чувствате по-добре. Използвайки специално разработени, уникални материали, дисплеят Philips LightFrame излъчва от рамката си синя светлина с определена дължина на вълната, която намалява умората на очите и подобрява концентрацията дори след дълги часове пред екрана.

Светодиодна технология за брилянтни изображения

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

SmartImage оптимизиран за лесно ползване

SmartImage оптимизиран за лесно ползване

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Główna zaleta to ta niebieska obwódka.

Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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