Прекратен продукт
248X3LFHSB/00
LightFrame 2™
23,6"/60 см
Със своята уникална технология LightFrame, Philips продължава дългогодишната традиция на изпълнено със смисъл използване на иновациите. Технологията LightFrame се основава на научно установения факт, че синята светлина, която преминава през третия рецептор на окото, задвижва биологичния часовник, зарежда с енергия и ви кара да се чувствате по-добре. Използвайки специално разработени, уникални материали, дисплеят Philips LightFrame излъчва от рамката си синя светлина с определена дължина на вълната, която намалява умората на очите и подобрява концентрацията дори след дълги часове пред екрана.
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
gisama
22/09/2013
Polska
Główna zaleta to ta niebieska obwódka.
Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED