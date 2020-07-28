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Прекратен продукт

LCD монитор с Ultra Wide-Color

246E9QJAB/01

4.3

| (29) Отзиви | 86% препоръчват този продукт

Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

Мониторът Philips E Line разполага със стилен дизайн и невероятна характеристика на картината. Full HD дисплеят с тясна рамка с Ultra Wide-Color ви предоставя реалистични визуални ефекти. Насладете се на превъзходно гледане в стилен дизайн.

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Зашеметяващ цвят, стилен дизайн

  • E Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Безпроблемно плавен геймплей с технологията AMD FreeSync ™

Играенето не трябва да бъде избор между накъсан геймплей и разбити кадри. С новите монитори Philips не се налага. Насладете се на плавна производителност без артефакти при всякаква кадрова честота с технологията AMD FreeSync™, плавното бързо обновяване и ултрабързото време за реакция.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

29

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата на използване 2020-01-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата на използване 2020-01-28

12/11/2019

Україна

Україна

Отличный

Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

12/04/2019

Україна

Україна

Дуже класний продукт!!

Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      5. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      6. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.