ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Full HD LCD монитор

243V7QSB/01

4.8

| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ярки, отчетливи изображения от край до край

Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.

Виж всички предимства

Ярки, отчетливи изображения от край до край

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-17

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Предимства

IPS kijelző, jó ár érték arány

Недостатъци

Nem tudok ilyet

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V7QSB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse