Прекратен продукт
243V7QDAB/01
Ярки, отчетливи изображения от край до край
Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.
V Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).
3.9
от 5
16
Отзиви
85%
препоръчват този продукт
anderschess
30/11/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Монитор Филипс
Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.
Този отзив е направен за 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата на използване 2020-11-30
Този отзив е направен за 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата на използване 2020-11-30
Ily.Dor
28/07/2020
Україна
Найкращій монітор бюджетного сегменту.
Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!
Предимства
Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата на използване 2020-03-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата на използване 2020-03-28
Khonsun
18/07/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Spokojenost
Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.
Предимства
Velikost, ovladani, DVI
Недостатъци
Repro je septave
Този отзив е направен за 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2024-06-18
Този отзив е направен за 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2024-06-18
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за HDMI входа.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse