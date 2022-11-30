ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

Прекратен продукт

Full HD LCD монитор

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Отзиви | 85% препоръчват този продукт

Ярки, отчетливи изображения от край до край

Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.

Виж всички предимства

Ярки, отчетливи изображения от край до край

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED технология с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Готов за HDMI за Full-HD забавление

Устройството, готово за HDMI, има целия необходим хардуер за приемане на входен сигнал по мултимедиен интерфейс с висока детайлност (HDMI). HDMI кабел гарантира висококачествени видео и аудио сигнали, и всички предавани по един кабел от компютър или произволен брой аудио-видео източници (включително цифрови приставки, DVD плейъри, A/V приемници и видеокамери).

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.9

от 5

16

Отзиви

85%

препоръчват този продукт

4
2

30/11/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

Този отзив е направен за 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-11-30

Този отзив е направен за 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-11-30

28/07/2020

Україна

Україна

Найкращій монітор бюджетного сегменту.

Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!

Предимства

Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-03-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата на използване 2020-03-28

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Spokojenost

Timto monitorem jsem nahradil mensi, ale Eizo. Jsem spokojenejsi pro lepsi citelnost. Repro u tohoto monitoru jsou "septacky", ale proc si kupovat dtto bez repraku, kdyz s repraky byl cca o 60 Kc drazsi. Lze na nem mit pripla sluchatka, dalsi repraky, ... Monitor je fajn, vcetne ovladani, ramecku, velikosti a ceny. Nelze menit vysku, ale tu lze menit i jinak. Pro mne jsou vhodne i pripojeni - DVI.

Предимства

Velikost, ovladani, DVI

Недостатъци

Repro je septave

Този отзив е направен за 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2024-06-18

Този отзив е направен за 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Дата на използване 2024-06-18

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната резолюция работи само за HDMI входа.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse