SmartConnect с DisplayPort, HDMI и VGA връзки

С изобилие от възможности за свързване, тези дисплеи Philips са снабдени с множество връзки, като VGA, Display Port, универсален HDMI съединител, за да се наслаждавате на некомпресирано видео и аудио съдържание с висока детайлност. USB връзките ви гарантират свръхбърз пренос на данни и универсални възможности за свързване. Какъвто и източник да използвате, можете да сте сигурни, че с този дисплей Philips инвестицията, която сте направили, няма да се превърне в отживелица в близко бъдеще!