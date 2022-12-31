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Прекратен продукт

LCD монитор с технология SoftBlue

243S7EJMB/01

Надеждни и жизненоважни функции,

Нашият монитор S Line осигурява бизнес ефективност. Широкият IPS дисплей с технология SoftBlue е много добър за ненатоварваща за очите работа. Дисплеят без рамка, с много голяма възможност за регулиране ви позволява да разполагате под наклон няколко монитора за разширен изглед.

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които поддържат ефективността на бизнеса

Надеждни и жизненоважни функции,

  • S Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect с DisplayPort, HDMI и VGA връзки

С изобилие от възможности за свързване, тези дисплеи Philips са снабдени с множество връзки, като VGA, Display Port, универсален HDMI съединител, за да се наслаждавате на некомпресирано видео и аудио съдържание с висока детайлност. USB връзките ви гарантират свръхбърз пренос на данни и универсални възможности за свързване. Какъвто и източник да използвате, можете да сте сигурни, че с този дисплей Philips инвестицията, която сте направили, няма да се превърне в отживелица в близко бъдеще!

Технологията SoftBlue щади очите и поддържа цвета

Светодиодната технология SoftBlue използва смарт технология, за да намали вредната късовълнова синя светлина, без да засегне цвета или изображението на дисплея. Светодиодната технология SoftBlue е сертифицирана от международните тестващи организации TUV Rheinland за намаляване на вредната синя светлина.

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      4. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      5. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      6. Бързо зареждане, отговарящо на стандарт BC 1.2 за USB