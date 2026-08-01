Прекратен продукт
241P4QPYKEB/00
P Line
24" (61 см)
Full HD дисплей
PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора
Светодиодният AMVA дисплей Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви дава свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения, затова е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви дава свръхширок ъгъл на гледане – 178/178 градуса, в резултатът от което имате контрастни образи дори в режим на завъртане на 90 градуса
Вградените уеб камера и микрофон ви позволяват да виждате и да общувате с колеги и клиенти. Това просто решение позволява да работите и споделяте с другите, като ви спестява ценно време и разходи за пътуване.
Отзиви
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse