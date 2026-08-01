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  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн
  • Дисплей с устойчив екологичен дизайн

Прекратен продукт

BrillianceAMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

241P4QPYKEB/00

Дисплей с устойчив екологичен дизайн
Светодиодният AMVA дисплей Philips с уеб камера ви помага да общувате и работите с другите, като ви спестява време и пари.
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с уеб камера, спестяващ време и пари

Дисплей с устойчив екологичен дизайн

  • P Line

  • 24" (61 см)

  • Full HD дисплей

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor спестява до 80% от разходите за електроенергия

PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиодният AMVA дисплей Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви дава свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения, затова е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви дава свръхширок ъгъл на гледане – 178/178 градуса, в резултатът от което имате контрастни образи дори в режим на завъртане на 90 градуса

Уеб камера, за да се свързвате и работите с другите

Вградените уеб камера и микрофон ви позволяват да виждате и да общувате с колеги и клиенти. Това просто решение позволява да работите и споделяте с другите, като ви спестява ценно време и разходи за пътуване.

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