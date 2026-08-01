Светодиоден AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Светодиодният AMVA дисплей Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви дава свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения, затова е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви дава свръхширок ъгъл на гледане – 178/178 градуса, в резултатът от което имате контрастни образи дори в режим на завъртане на 90 градуса