Прекратен продукт
240V5QDSB/01
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на наситен образ на този дисплей Philips. Оборудван с HDMI и SmartControl lite, той е един прекрасен избор!
V Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
Дисплеите с IPS-ADS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели, IPS-ADS дисплеите ви дават забележително отчетливи образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
nrayanov
07/01/2017
България
Потвърден купувач
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Предимства
ár/érték
Недостатъци
nincs ilyen
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата на използване 2018-04-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата на използване 2018-04-04
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
HDMI кабелите се различават според региона и моделите.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse