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Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

240V5QDSB/01

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Прекрасни LED образи с живи цветове

Наслаждавайте се на наситен образ на този дисплей Philips. Оборудван с HDMI и SmartControl lite, той е един прекрасен избор!

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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

Технология IPS-ADS с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Технология IPS-ADS с широк ъгъл на гледане за точност на образа и цветовете

Дисплеите с IPS-ADS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели, IPS-ADS дисплеите ви дават забележително отчетливи образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

VESA монтирането позволява гъвкавост

Технически данни

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/01/2017

България

България

Потвърден купувач

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Предимства

ár/érték

Недостатъци

nincs ilyen

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата на използване 2018-04-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата на използване 2018-04-04

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      2. HDMI кабелите се различават според региона и моделите.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse