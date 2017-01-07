Прекратен продукт
240V5QDSB/00
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на наситен образ на този дисплей Philips. Оборудван с HDMI и SmartControl lite, той е един прекрасен избор!
V Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
nrayanov
07/01/2017
България
Потвърден купувач
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Предимства
ár/érték
Недостатъци
nincs ilyen
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата на използване 2018-04-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Дата на използване 2018-04-04
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
HDMI кабелите се различават според региона и моделите.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse