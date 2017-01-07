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Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

240V5QDSB/00

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Прекрасни LED образи с живи цветове

Наслаждавайте се на наситен образ на този дисплей Philips. Оборудван с HDMI и SmartControl lite, той е един прекрасен избор!

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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

Компактната конструкция пести място

Технически данни

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/01/2017

България

България

Потвърден купувач

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Предимства

ár/érték

Недостатъци

nincs ilyen

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата на използване 2018-04-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Дата на използване 2018-04-04

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      2. HDMI кабелите се различават според региона и моделите.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse