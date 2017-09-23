Прекратен продукт
240V5QDAB/01
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на наситен образ на този дисплей Philips. Оборудван с HDMI и стерео говорители, той е един прекрасен избор!
V Line
24 (23,8"/60,5 см диаг.)
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
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Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Потвърден купувач
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
HDMI кабелите се различават според региона и моделите.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse