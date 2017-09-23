ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение

Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Прекрасни LED образи с живи цветове

Наслаждавайте се на наситен образ на този дисплей Philips. Оборудван с HDMI и стерео говорители, той е един прекрасен избор!

Виж всички предимства

със стерео високоговорители

Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

VESA монтирането позволява гъвкавост

Екологично съобразен дисплей без живак

Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. HDMI кабелите се различават според региона и моделите.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse