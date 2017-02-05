Прекратен продукт
237E7QDSB/00
Наситени цветове, отчетливи детайли
Този възхитителен широкоекранен дисплей предлага наситени цветове и отчетливи детайли, обвити във вдъхновен от елегантността дизайн, за светло и свежо лице във всеки дом или офис.
E Line
23" (58,4 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Мониторите Philips със светодиодна подсветка не съдържат живак – едно от най-отровните природни вещества, вредящо на хора и животни. Това намалява влиянието на дисплея върху околната среда през целия му жизнен цикъл, от производството до изхвърлянето.
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Livius2005
05/02/2017
România
Потвърден купувач
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 237E7QDSB Monitor LCD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 237E7QDSB Monitor LCD
Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката на производителя на вашето устройство може да изисква да закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да работите с него
Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за съвместимост при своя търговец на MHL устройства.
Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL функционалността за зареждане
За цялостен списък с MHL продукти вижте www.mhlconsortiun.org
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Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse