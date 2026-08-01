ErgoSensor за по-здравословна работна среда

Philips твърдо вярва, че работната среда трябва да е нагажда към хората, а не обратното. За да помогне за създаване на по-здравословна и продуктивна работна среда, Philips разработи първата в света, иновационна технология, наречена "ErgoSensor", която е вградена в монитора, за да открива и оценява навиците на потребителя пред монитора. ErgoSensor дава съвети на потребителя как да седне пред компютъра в ергономично положение, последвани от съвети за коригиране на оптималното разстояние за гледане, за ергономичен ъгъл на врата, а също и кога е време за кратка почивка. Освен това той спестява до 80% енергия, ако потребителят не е пред компютъра, като изключва монитора.