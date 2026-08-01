Прекратен продукт
231P4QRYEB/00
P Line
23" (58,4 см)
Full HD дисплей
Philips твърдо вярва, че работната среда трябва да е нагажда към хората, а не обратното. За да помогне за създаване на по-здравословна и продуктивна работна среда, Philips разработи първата в света, иновационна технология, наречена "ErgoSensor", която е вградена в монитора, за да открива и оценява навиците на потребителя пред монитора. ErgoSensor дава съвети на потребителя как да седне пред компютъра в ергономично положение, последвани от съвети за коригиране на оптималното разстояние за гледане, за ергономичен ъгъл на врата, а също и кога е време за кратка почивка. Освен това той спестява до 80% енергия, ако потребителят не е пред компютъра, като изключва монитора.
Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
DisplayPort е цифрова връзка между компютър и монитор без каквото и да било конвертиране. С по-големи възможности от стандарта DVI, DisplayPort е напълно способен да поддържа до 15 м кабели и 10,8 Gbps скорост на пренос на данните. При тази висока скорост и с нулево забавяне получавате най-бързите скорости на обновяване и показване на изображенията, което превръща DisplayPort в най-добрия избор не само за офиса или дома, но и за по-високите изисквания на игрите и филмите, за редактиране на видеоклипове и други. Помислено е и за съвместимостта – чрез използването на различни адаптери.
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