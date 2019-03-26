Прекратен продукт
22PFT5403/12
Ултратънък Full HD LED телевизор
Вземете забавлението със себе си. Компактният Philips 5400 е идеален за къмпинг, пътувания с камион или лодка. С всичко, което ще ви трябва, включено в комплекта – просто го включете към 12 V контакт и започнете да се наслаждавате на домашния лукс, когато сте в движение.
55 cm (22 инча)
Индекс на качеството на образа 200
FHD
Pixel Plus HD
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Свържете телевизора си лесно, когато сте на път, с помощта на 12-волтов кабел, закачен към Вашия автомобил, камион, каравана, лодка или всеки източник на 12-волтово захранване.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
4.0
от 5
1
Рецензия
evg53
26/03/2019
България
препоръка
Този монитор или телевизор не може да се нагласи да работи постоянно, както ни е необходимо на сас в ресторанта. На него пускаме реклама от флашка и е необходимо непрекъснато да следим на около три часа интервал да не се самоизключи... Няма начин това да се промени в настройките....
Този отзив е направен за 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Този отзив е направен за 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).