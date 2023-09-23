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Прекратен продукт

5400 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

22PFS5403/12

3.7

| (11) Отзиви

Ултратънък Full HD LED телевизор

Вземете забавлението със себе си. Компактният Philips 5400 е идеален за къмпинг, пътувания с камион или лодка. С всичко, което ще ви трябва, включено в комплекта – просто го включете към 12 V контакт и започнете да се наслаждавате на домашния лукс, когато сте в движение.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Pixel Plus HD

Ултратънък Full HD LED телевизор

  • 55 cm (22 инча)

  • Индекс на качеството на образа 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

12-волтов кабел свързва телевизора към мобилен източник на захранване

Свържете телевизора си лесно, когато сте на път, с помощта на 12-волтов кабел, закачен към Вашия автомобил, камион, каравана, лодка или всеки източник на 12-волтово захранване.

Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване

Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

11

Отзиви

3
2

23/09/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата на използване 2021-09-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Дата на използване 2021-09-23

26/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Mislim da bi svaki tv trebao imati wifi,pa i smart tv jer je to budućnost. Ovaj ima nedostatak po meni tipka za isključivanje gašenje tj. mjerač vremena, trebala bi biti kroz jednu tipku kao utišavanje tona a ne da se mora ulaziti u postavke pa tražiti, dug proces.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV

19/12/2021

Lietuva

Lietuva

Geras TV

Turiu šį TV Jau du metai, Puikiai dirba virtuvėje. Rekomenduoju kaip virtuvės TV.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Дата на използване 2020-12-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 5400 series 22PFS5403 Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Дата на използване 2020-12-19

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).