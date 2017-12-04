Прекратен продукт
22PFS4031/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Със стилния си дизайн серията 4000 на Philips с Digital Crystal Clear е ценна придобивка за вашия дом. Насладете се на HEVC качество на картината и ясен звук за безпроблемно и приятно развлечение.
55 cm (22 инча)
Full HD светодиоден телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
Спестете си плетеницата от кабели с един-единствен HDMI кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips EasyLink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, Blu-ray плейър, Set Top Box декодер или система за домашно кино.
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
4.2
от 5
9
Отзиви
89%
препоръчват този продукт
Josef
04/12/2017
България
изключително добро отношение цена/качество
Наскоро закупеното 22“инчово телевизорче PHILIPS от серия 4000, се оказва едно малко бижу. Със своята Full HD резолюция, отлична картина и звук, снабден с актуалните тунери за прием на телевизионни сигнали (по кабел, етер и от спътник), заедно с флаш плейера, го правят универсален развлекателен център. Лесната употреба се гарантира от вградения софтуер за помощ и от приложената документация, но най-вече от ръководството за експлоатация, което се намира и сваля много лесно онлайн! До момента експериментирах с приема на ефирни и свободни програми от спътник и бях очарован от тунерите вградени в него - чувствителни и много добри! Флаш плейера също доставя удоволствие и заменя напълно DVD-Player-а. Ако производителите биха произвеждали и смарт телевизори в тези малки размери, то такава серия със сигурност би спечелила още много последователи. Но в крайна сметка бих препоръчал на всеки, който търси добро съотнешение цена/качество всеки един телевизор от серия 4000!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
Вальо
21/06/2017
България
Потвърден купувач
Отличен
Чудесен,лесен за манипулиране телевизор.Много съм доволен от избора!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4031 Full HD Ултратънък LED телевизор
vencl
26/01/2018
Česká republika
S tímto televizorem jsem spokojen.
Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.