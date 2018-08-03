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Прекратен продукт

4000 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

22PFS4022/12

3.9

| (20) Отзиви

Full HD Ултратънък LED телевизор

Създаден за удоволствие, телевизорът Philips 4000 пресъздава качествена картина на малкия екран. Достатъчно е компактен, за да бъде пренасян бързо от една стая в друга без проблеми, докато неговият минималистичен дизайн го прави страхотно допълнение към всяко едно кътче.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 55 cm (22 инча)

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Компактен преносим телевизор: създаден да бъде там, където са забавленията

Стилен, компактен и лек. Вашият телевизор с малък екран ви позволява да наваксате с любимите си програми в кухнята, държи ви информирани за новините, докато работите в гаража, и ви предоставя последните спортни резултати, докато си правите барбекю. Толкова лесно преносим телевизор обича да бъде там, където са забавленията!

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

20

Отзиви

03/08/2018

България

България

Препоръчвам!

Съотношение, цена, качество е перфектен. Ярка картина и добър звук. Понеже го ползвам на стойка за стена, установих че има добър ъгъл на виждане дори да си встрани от него. Препоръчвам!

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Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор

10/01/2018

България

България

Отличен телевизор

Наистина кристална картина, съвременен, лесен за управление, с големи възможности. Препоръчвам го.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 24PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор

31/12/2017

България

България

За тези пари е добър

Всичко се настройва лесно, включително сателитния приемник. Интуитивно меню, лек практичен. Малко бавно превключване между програмите, но може да е поради многото екстри.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series 22PFS4022 Full HD Ултратънък LED телевизор

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).