Прекратен продукт
Ярки, отчетливи изображения от край до край
Перфектен, всеобхватен дисплей с поразителни образи, които се разтягат от край до край, не натоварва очите при работа, в компактен свръхтънък дизайн.
V Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеят с IPS използва иновативна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от стандартните TN панели IPS дисплеят ви дава забележително отчетливи образи с наситени цветове, което го прави идеален не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.
4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Потвърден купувач
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QSB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2019-12-17
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QSB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Предимства
IPS kijelző, jó ár érték arány
Недостатъци
Nem tudok ilyet
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V7QSB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2019-12-10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V7QSB Full HD LCD monitor
Дата на използване 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V7QSB Monitor LCD Full HD
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