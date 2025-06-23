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LCD монитор със SmartControl Lite

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LCD монитор със SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

LCD монитор със SmartControl Lite

Прекратен продукт

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Софтуер и драйвери

Драйвери за Windows 7

  • версия: V1.0
  • ZIP файл, 86.4 kB
  • 23 June 2025

Драйвери за Windows 8

  • версия: V1.0
  • ZIP файл, 86.4 kB
  • 23 June 2025

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 636 kB
  • 21 July 2026

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 2.1 MB
  • 21 July 2026

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