Прекратен продукт
223V5LHSB2/00
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този дисплей Philips. С HDMI и SmartControl lite той е един прекрасен избор!
V Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
3.8
от 5
13
Отзиви
vlado667
08/01/2020
България
Потвърден купувач
Оценка 6
Продукта е страхотен бих го препоръчал на всеки да го има.
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD монитор със SmartControl Lite
Дата на използване 2018-12-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD монитор със SmartControl Lite
Дата на използване 2018-12-08
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата на използване 2020-03-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Дата на използване 2020-03-28
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Предимства
cena , jakość
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Дата на използване 2020-02-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Дата на използване 2020-02-23