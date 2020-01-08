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Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Отзиви

Прекрасни LED образи с живи цветове

Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този дисплей Philips. С HDMI и SmartControl lite той е един прекрасен избор!

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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

Светодиодна технология за живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast за богата детайлност на черното

SmartContrast е технология на Philips, която анализира съдържанието на екрана и регулира автоматично цветовете и интензитета на подсветката, като подобрява динамично контраста и дава най-добрите цифрови изображения и видео и най-добрата картина при игри с тъмни полутонове. Когато изберете икономичен режим, контрастът се регулира и подсветката се настройва фино за точното възпроизвеждане при всекидневните офис приложения, в съчетание с по-малко потребявана електроенергия.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

13

Отзиви

3

08/01/2020

България

България

Потвърден купувач

Оценка 6

Продукта е страхотен бих го препоръчал на всеки да го има.

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD монитор със SmartControl Lite

Дата на използване 2018-12-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD монитор със SmartControl Lite

Дата на използване 2018-12-08

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата на използване 2020-03-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Дата на използване 2020-03-28

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Предимства

cena , jakość

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Дата на използване 2020-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Дата на използване 2020-02-23

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