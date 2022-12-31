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Прекратен продукт

LCD монитор с технология SoftBlue

223S7EJMB/01

Надеждни и жизненоважни функции,

Нашият монитор S Line осигурява бизнес ефективност. Широкият IPS дисплей с технология SoftBlue е много добър за ненатоварваща за очите работа. Дисплеят без рамка, с много голяма възможност за регулиране ви позволява да разполагате под наклон няколко монитора за разширен изглед.

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които поддържат ефективността на бизнеса

Надеждни и жизненоважни функции,

  • S Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Дисплей с тънка рамка за безупречен външен вид

Новият дисплей на Philips има изключително тънки рамки за минимално разсейване и максимално поле за гледане. Специално пригоден за инсталации с няколко дисплея или за разполагане под наклон, подходящо за игри, графичен дизайн и професионални приложения, дисплеят със свръхтънка рамка ви дава усещането, че използвате един голям дисплей.

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

SmartImage – фабрично зададени настройки за лесно оптимизиране на настройките на картината

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!

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Отзиви

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      5. Зона sRGB, базирана на CIE1931