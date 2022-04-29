Прекратен продукт
221S8LDAB/00
Надежден и жизнено важен
Нашият монитор S Line предоставя ефективност в бизнеса. Функции като Flicker-free и режим LowBlue щадят очите и увеличават продуктивността ви.
S Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. Въз основа на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображенията и видеото, за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискането само на един бутон!
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
John Spider
29/04/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Предимства
Cena odpowiednią do jakości
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221S8LDAB Monitor LCD
Дата на използване 2021-03-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221S8LDAB Monitor LCD
Дата на използване 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Предимства
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Недостатъци
Nu am gasit
Този отзив е направен за 221S8LDAB Monitor LCD
Дата на използване 2020-09-18
Този отзив е направен за 221S8LDAB Monitor LCD
Дата на използване 2020-09-18
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.