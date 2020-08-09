Прекратен продукт
221B8LJEB/00
Ясна картина, ефективно представяне
Свършете работа си по най-добрия начин с 22" монитор Full HD на Philips. Ясният и наситеният Full HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като регулиране на височината, Flicker-free и режим LowBlue не натоварват очите ви.
B Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално.
Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.
Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.
4.3
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Недостатъци
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Дата на използване 2019-08-09
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Дата на използване 2019-08-09
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Предимства
Super
Недостатъци
Nie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата на използване 2022-04-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Дата на използване 2022-04-20
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Потвърден купувач
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor
Дата на използване 2020-07-02
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor
Дата на използване 2020-07-02
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.