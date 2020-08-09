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Прекратен продукт

LCD монитор

221B8LJEB/00

4.3

| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Ясна картина, ефективно представяне

Свършете работа си по най-добрия начин с 22" монитор Full HD на Philips. Ясният и наситеният Full HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като регулиране на височината, Flicker-free и режим LowBlue не натоварват очите ви.

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за максимална продуктивност

Ясна картина, ефективно представяне

  • B Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално.

Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

Проучвания показват,че също както ултравиолетовите лъчи причиняват увреждания на очите, късите вълни сини светлинни лъчи от LED екрани може да причинят увреждания на очите и да окажат ефект върху зрението с времето. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни.

Режим EasyRead за четене като на хартия

Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Недостатъци

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Дата на използване 2019-08-09

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Дата на използване 2019-08-09

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Предимства

Super

Недостатъци

Nie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата на използване 2022-04-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Дата на използване 2022-04-20

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor

Дата на използване 2020-07-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 271B8QJEB LCD monitor

Дата на използване 2020-07-02

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      1. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      2. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      3. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.