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Прекратен продукт

LCD монитор

221B8LHEB/01

Ясна картина, ефективно представяне

Свършете работа си по най-добрия начин с 22" монитор Full HD на Philips. Ясният и наситеният Full HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като регулиране на височината, Flicker-free и режим LowBlue не натоварват очите ви.

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за максимална продуктивност

Ясна картина, ефективно представяне

  • B Line

  • 22 (21,5"/54,6 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Нула вата потребление на енергия с ключа за пълно спиране на захранването

С едно щракване на ключа за пълно спиране на захранването, който е удобно разположен на гърба, можете изцяло да изключите от захранването вашия монитор. Резултатът е нула вата потребление на енергия, което още повече намалява емисиите на въглероден двуокис

Режим EasyRead за четене като на хартия

Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.

По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.

Технически данни

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Отзиви

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      1. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      2. Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.

      3. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.