Прекратен продукт
221B8LHEB/01
Ясна картина, ефективно представяне
Свършете работа си по най-добрия начин с 22" монитор Full HD на Philips. Ясният и наситеният Full HD ви дава пространството и яснотата да виждате своята работа. Функции като регулиране на височината, Flicker-free и режим LowBlue не натоварват очите ви.
B Line
22 (21,5"/54,6 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
С едно щракване на ключа за пълно спиране на захранването, който е удобно разположен на гърба, можете изцяло да изключите от захранването вашия монитор. Резултатът е нула вата потребление на енергия, което още повече намалява емисиите на въглероден двуокис
Насладете се на по-голям комфорт и по-добра четливост при четене на дълги документи с много текст. Режимът EasyRead създава усещане за четене като на хартия, което е по-щадящо за очите, като регулира цветовете и нивата на мащабиране на дисплея, за да симулира усещането от четене на истинска хартия – директно на вашия цифров дисплей.
Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане.
Отзиви
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Сертификатът EPEAT важи само при регистриран продукт на Philips. Моля, посетете https://www.epeat.net/, за да видите състоянието на регистрацията във вашата държава.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.