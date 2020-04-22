Прекратен продукт
220V4LAB/00
Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със стерео високоговорители и SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!
V Line
22" (55,9 см)
Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov
4.4
от 5
5
Отзиви
CosminaM
22/04/2020
România
Потвърден купувач
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Дата на използване 2018-04-22
Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Дата на използване 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Józef
19/09/2015
Polska
Потвърден купувач
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED