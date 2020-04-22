ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Основно изображение

Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

220V4LAB/00

4.4

| (5) Отзиви

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

Наслаждавайте се на жив светодиоден образ с този красив гланцов дисплей. Със стерео високоговорители и SmartControl lite, той е един е прекрасен избор!

Виж всички предимства

със стерео високоговорители

Наслаждавайте се на прекрасен светодиоден образ с живи цветове

  • V Line

  • 22" (55,9 см)

VESA монтирането позволява гъвкавост

Заема малко място

Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност

Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.4

от 5

5

Отзиви

4
3
1

22/04/2020

România

România

Потвърден купувач

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Дата на използване 2018-04-22

Този отзив е направен за 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Дата на използване 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

19/09/2015

Polska

Polska

Потвърден купувач

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!