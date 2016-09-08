Прекратен продукт
200V4QSBR/00
V Line
20 (19,53"/49,6 см диаг.)
LED дисплеят MVA на Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви предоставя свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения и е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви осигурява свръхширок ъгъл на гледане от 178/178 градуса, което води до отчетливи изображения.
Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Този отзив е направен за 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Този отзив е направен за 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Интелигентното време за реакция е оптималната стойност от тестовете GtG (от сиво до сиво) или от GtG (BW) (от сиво до сиво (ЧБ).