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  • Energy Label Europe F
    Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Energy Label Europe F
    Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Прекрасни LED образи с живи цветове

Прекратен продукт

LCD монитор със светодиодно фоново осветление

200V4QSBR/00

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на наситени MVA LED образи с този красив гланцов дисплей. Със SmartControl lite той е един прекрасен избор!
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Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 20 (19,53"/49,6 см диаг.)

Дисплей MVA за широк зрителен ъгъл и дълбоки контрастни нива

Дисплей MVA за широк зрителен ъгъл и дълбоки контрастни нива

LED дисплеят MVA на Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви предоставя свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения и е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви осигурява свръхширок ъгъл на гледане от 178/178 градуса, което води до отчетливи изображения.

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения

Качеството на картината е важно. Обикновените дисплеи са качествени, но вие очаквате повече. Този дисплей разполага с усъвършенствана Full HD разделителна способност от 1920 x 1080. С Full HD за отчетливи детайли в съчетание с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове можете да очаквате вярна на оригинала картина.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Този отзив е направен за 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Този отзив е направен за 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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