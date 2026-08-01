Малко разстояние между рамката и бюрото за максимално удобство при четене

Благодарение на авангардната си основа SmartErgoBase, мониторът Philips позволява накланяне надолу почти до нивото на бюрото, за удобен зрителен ъгъл. Малкото разстояние между рамката и бюрото е идеалното решение, ако носите очила с бифокални, трифокални или прогресивни лещи при работа на компютъра. Освен това мониторът може да се използва от хора с най-различна височина – нагласен на предпочитаните ъгъл и височина, което помага за намаляване на напрежението и умората.