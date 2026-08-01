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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор, светодиодна подсветка

19S4LCB/00

Устойчиви работни показатели
Ергономичният светодиоден дисплей Philips - изработен от 25% рециклирани материали и с корпус без съдържание на PVC и BFR, предлага идеална екологичност и ефективност
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с енергийно ефективния, ергономичен светодиоден дисплей

Устойчиви работни показатели

  • S Line

  • 19" (48,3 см)

  • 1280 x 1024

Светодиодната технология гарантира естествени цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase за ергономично регулиране, с мисъл за хората

SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално.

Малко разстояние между рамката и бюрото за максимално удобство при четене

Малко разстояние между рамката и бюрото за максимално удобство при четене

Благодарение на авангардната си основа SmartErgoBase, мониторът Philips позволява накланяне надолу почти до нивото на бюрото, за удобен зрителен ъгъл. Малкото разстояние между рамката и бюрото е идеалното решение, ако носите очила с бифокални, трифокални или прогресивни лещи при работа на компютъра. Освен това мониторът може да се използва от хора с най-различна височина – нагласен на предпочитаните ъгъл и височина, което помага за намаляване на напрежението и умората.

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      1. Сертификатът EPEAT Gold е валиден само когато продуктът е регистриран от Philips. Посетете www.epeat.net, за да видите състоянието на регистрацията във вашата страна.