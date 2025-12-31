Прекратен продукт
190E2FB/00
Елегантен HD дисплей на много изгодна цена
С елегантен дизайн, SmartContrast и SmartImage lite, HD дисплеят 190E2 е прекрасен избор за всички ваши нужди
19''w (48,3 см) E-line
HD
Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.
Монитор с висока детайлност е дисплей, предназначен да дава изключително качество на картината при картини с висока детайлност, като е напълно готов за HD източници, например HD цифрови приставки. HD мониторът предлага качество на картината, по-високо от това при прогресивно сканиране, като отговаря на строгите стандарти за HD екрани, които показват сигнали с висока разделителна способност и най-високо качество на картината чрез универсални аналогови VGA или некомпресирани DVI цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz презредово).
Елегантният приятен дизайн допълва мебелировката на всяка стая от дома.
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