Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.