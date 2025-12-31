ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение
  • Снимка на продукта отпред
  • Основно изображение

Прекратен продукт

LCD монитор

190E2FB/00

Елегантен HD дисплей на много изгодна цена

С елегантен дизайн, SmartContrast и SmartImage lite, HD дисплеят 190E2 е прекрасен избор за всички ваши нужди

Виж всички предимства

Елегантен HD дисплей на много изгодна цена

  • 19''w (48,3 см) E-line

  • HD

Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

Philips се ангажира с използването на устойчиви, екологични материали в цялата си гама монитори. Всички пластмасови части на корпусите, части на металните шасита и опаковъчни материали са 100% годни за рециклиране. При някои избрани модели използваме до 65% рециклирани пластмаси. Стриктното спазване на стандартите на Директивата RoHs гарантира съществено намаляване или избягване на употребата на токсични вещества, например олово. Съдържанието на живак в мониторите с фоново осветление със CCFL е значително намалено и е равно на нула при мониторите със светодиодно фоново осветление. За да научите повче, посетете Philips на адрес http://www.asimpleswitch.com/global/.

Готов да показва съдържание с висока детайлност

Монитор с висока детайлност е дисплей, предназначен да дава изключително качество на картината при картини с висока детайлност, като е напълно готов за HD източници, например HD цифрови приставки. HD мониторът предлага качество на картината, по-високо от това при прогресивно сканиране, като отговаря на строгите стандарти за HD екрани, които показват сигнали с висока разделителна способност и най-високо качество на картината чрез универсални аналогови VGA или некомпресирани DVI цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz презредово).

Елегантният приятен дизайн допълва вашия домашен интериор

Елегантният приятен дизайн допълва мебелировката на всяка стая от дома.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!