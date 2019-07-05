Прекратен продукт
HD 16:9 дисплей с гланцов дизайн
Насладете се на повече с този готов за Vista, широкоекранен дисплей с HD качество! 160E1 се предлага с атрактивно гланцово покритие и лесни за използване функции - всичко това в пакет, приятен за бюджета ви.
41 см (16") w E-line
40 см/15,6" широк
Монитор с висока детайлност е дисплей, предназначен да дава изключително качество на картината при картини с висока детайлност, като е напълно готов за HD източници, например HD цифрови приставки. HD мониторът предлага качество на картината, по-високо от това при прогресивно сканиране, като отговаря на строгите стандарти за HD екрани, които показват сигнали с висока разделителна способност и най-високо качество на картината чрез универсални аналогови VGA или некомпресирани DVI цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz презредово).
Съотношение на размерите е изражение на ширината на видео изображение, сравнена с височината му. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия. Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.
Времето на отговор за превключване е интервалът от време, необходим на един течен кристал да премине от активно (черно) в неактивно (бяло) състояние и обратно до активно (черно). Измерва се в милисекунди. По-краткото е по-добро. По-краткото време на отговор означава по-бързи преходи и следователно - по-малко забележими артефакти в изображението при преминаване между текст и графика. Времето на отговор на превключване е най-важната величина при изобразяване на най-честия вид съдържание при работа - например документи, графики и фотографии.
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5.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231E1SB LCD monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231E1SB LCD monitor
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Предимства
rezistent in timp
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231E1SB LCD monitor
Дата на използване 2018-01-16
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231E1SB LCD monitor
Дата на използване 2018-01-16
eutuel
05/11/2018
România
Excelent
AM CUMPARAT MONITORUL IN 04/2011. MERGE SI ACUM LA FEL DE BINE . E FOLOSIT CAM 6-8 ORE PE ZI , IN MEDIE. 7.5 ANI DE FOLOSIRE VORBESC DE LA SINE !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231E1SB LCD monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231E1SB LCD monitor