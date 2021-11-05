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  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

VisionPlusПо-голяма безопасност и комфорт

12972VPB1

4.3
| (31) Отзиви
Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Крушките за предни фарове VisionPlus на Philips осигуряват 60% повече видимост, което позволява на шофьорите да виждат по-далеч за по-голяма безопасност и комфорт. Предлагайки висока производителност и отлична цена, VisionPlus е точният избор за днешните взискателни шофьори.
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До 60% повече видимост: бързите реакции спасяват животи

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

  • Тип крушка: H7

  • 12 V, 55 W

  • До 60% повече видимост

  • Изключително устойчива автомобилна крушка

  • Брой лампи: 1

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла , преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

31

Отзиви

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Предимства

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Недостатъци

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

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Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

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Този отзив е направен за Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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