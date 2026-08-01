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  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

VisionPlusПо-голяма безопасност и комфорт

12258VPB1

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Крушките за предни фарове VisionPlus на Philips осигуряват 60% повече видимост, което позволява на шофьорите да виждат по-далеч за по-голяма безопасност и комфорт. Предлагайки висока производителност и отлична цена, VisionPlus е точният избор за днешните взискателни шофьори.
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До 60% повече видимост: бързите реакции спасяват животи

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

  • Тип крушка: H1

  • 12 V, 55 W

  • До 60% повече видимост

  • Изключително устойчива автомобилна крушка

  • Брой лампи: 1

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла , преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

Технически данни

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Отзиви

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