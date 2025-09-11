Бързо и ефективно отопление.

Отоплителният уред Philips осигурява приятна топлина при ниво на шума от само 24 dB(A) – по-тих от шепот. Идеален за спокоен сън, работа в офиса или релаксация във всекидневната.
Първият в света електрически отоплителен уред с изкуствен интелект се адаптира към стаята, навиците и времето. Технологията Eco AI помага да се спести до 50% енергия, като същевременно осигурява интелигентен, персонализиран комфорт. Управлявайте го лесно с интуитивното приложение Air+.
Всички наши отоплителни уреди са снабдени с 5 усъвършенствани функции за безопасност: защита от преобръщане и прегряване, сертифициран по VDE щепсел, негорими материали и автоматично изключване. Насладете се на уютна топлина, на която можете да се доверите.
Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 2000 W. Идеален за помещения с площ до 20 m2.
Температурният дисплей на устройството предлага безпроблемно и бързо управление, което ви позволява лесно да наблюдавате и регулирате топлинните настройки до желаното от вас ниво на комфорт. Усъвършенстваният температурен дисплей предлага подобрена точност (2). За допълнителен комфорт просто изключете светлината на дисплея за спокойна атмосфера.
Първата в света електрическа отоплителна система, която използва изкуствен интелект, за да пести енергия, докато отоплява помещението. Нашата технология с изкуствен интелект Eco се адаптира към температурата в помещението, анализира навиците на употреба и следи външната температура, за да оптимизира потреблението на енергия. Просто активирайте режима Auto+ (Автоматичен+) в приложението Air+, за да откриете повече функции и да се насладите на персонализиран комфорт за икономия на енергия до 50% (1).
Сдвоете пречиствателя на въздух с приложението Air+ за наблюдение на качеството на въздуха в помещението и навън, дистанционно управление и гласови команди чрез Google и Alexa. В приложението изберете режим Auto+ за технология с изкуствен интелект, която се адаптира към вашата рутина, като намалява до минимум шума и консумацията на енергия.
Серията 5000 е създадена с 5 усъвършенствани функции за безопасност: (1) защита от преобръщане, (2) защита от прегряване при 85°C, (3) сертифициран от VDE предпазен щепсел, (4) негорими материали и (5) безопасно автоматично изключване след 24 часа неактивност. Осигурява топлина, на която можете да се доверите.
