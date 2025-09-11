Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
Бързо и ефективно отопление. Комфортен живот.
Серия 5000

Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност

Този продукт е спрян от производство
Открийте отоплителните уреди Philips

Отоплителен уред Philips с бързо 2-секундно отопление за стаи с площ 20 м²

Бързо затопляне

Технологията CeramIQ и регулируема мощност до 2000 W осигуряват незабавна топлина само за 2 секунди. Идеален за стаи с площ до 20 м².

HE5545_11_PDP_Online_RGB Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Изключително тих

По-тих от шепот

Отоплителният уред Philips осигурява приятна топлина при ниво на шума от само 24 dB(A) – по-тих от шепот. Идеален за спокоен сън, работа в офиса или релаксация във всекидневната.

Енергийно ефективен

Спестете до 50% енергия

Първият в света електрически отоплителен уред с изкуствен интелект се адаптира към стаята, навиците и времето. Технологията Eco AI помага да се спести до 50% енергия, като същевременно осигурява интелигентен, персонализиран комфорт. Управлявайте го лесно с интуитивното приложение Air+.

Усъвършенствана сигурност

Уютна топлина, на която може да се доверите

Всички наши отоплителни уреди са снабдени с 5 усъвършенствани функции за безопасност: защита от преобръщане и прегряване, сертифициран по VDE щепсел, негорими материали и автоматично изключване. Насладете се на уютна топлина, на която можете да се доверите.

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Мигновен комфорт с 2-секундно нагряване

Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 2000 W. Идеален за помещения с площ до 20 m2.

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Темп. дисплей за лесно управление

Температурният дисплей на устройството предлага безпроблемно и бързо управление, което ви позволява лесно да наблюдавате и регулирате топлинните настройки до желаното от вас ниво на комфорт. Усъвършенстваният температурен дисплей предлага подобрена точност (2). За допълнителен комфорт просто изключете светлината на дисплея за спокойна атмосфера.

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Eco с изк. инт. пести до 50% енергия спрямо отопл. уреди с обикн. вентил. (1)

Първата в света електрическа отоплителна система, която използва изкуствен интелект, за да пести енергия, докато отоплява помещението. Нашата технология с изкуствен интелект Eco се адаптира към температурата в помещението, анализира навиците на употреба и следи външната температура, за да оптимизира потреблението на енергия. Просто активирайте режима Auto+ (Автоматичен+) в приложението Air+, за да откриете повече функции и да се насладите на персонализиран комфорт за икономия на енергия до 50% (1).

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

Управлявайте отоплителния уред от всяко място с приложението Philips Air+

Сдвоете пречиствателя на въздух с приложението Air+ за наблюдение на качеството на въздуха в помещението и навън, дистанционно управление и гласови команди чрез Google и Alexa. В приложението изберете режим Auto+ за технология с изкуствен интелект, която се адаптира към вашата рутина, като намалява до минимум шума и консумацията на енергия.

Apollo, Heater, tower, CX5120, 5000 series, ceramic fan heater

5 усъвърш. защ. функции за спокойствие

Серията 5000 е създадена с 5 усъвършенствани функции за безопасност: (1) защита от преобръщане, (2) защита от прегряване при 85°C, (3) сертифициран от VDE предпазен щепсел, (4) негорими материали и (5) безопасно автоматично изключване след 24 часа неактивност. Осигурява топлина, на която можете да се доверите.

Преносим отоплителен уред с регулируема температура от 1°C – 37°C

Универсални режими

Задайте автоматичната целева температура между 1 – 37°C и персонализирайте топлината с 3 режима на мощност – 900 W, 1200 W и 2000 W. В по-топлите дни се наслаждавайте на освежаващ бриз с режима на вентилация. За оптимална енергийна ефективност активирайте режим Auto+.

Отоплителен уред с режими за затопляне

Отопление, съобразено с вашите нужди

Поемете контрола с вградените интуитивни бутони за управление на устройството или се свържете с приложението Air+, което ви позволява да регулирате, наблюдавате или планирате отоплението си, независимо дали сте у дома, или в движение.

Компактни керамични отоплителни уреди Philips

Бързо и ефективно отопление.

Енергийно ефективен отоплителен уред Philips с технология Eco AI и приложение.

Енергийно ефективен

Технология Eco AI помага със спестяването на до 50% енергия

Първият в света електрически отоплителен уред с изкуствен интелект се адаптира към стаята, навиците и времето. Управлявайте го лесно с интуитивното приложение Air+.

* (1) Този уред с режим Auto Plus, подпомаган от изкуствен интелект, може да спести до 50% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление и до 25% kWh само с температурен контрол. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.
* (2) Устройството е актуализирано за по-точно отразяване на температурата в помещението. Въпреки това, показаната температура на устройството може да се различава леко от стайната температура; тя отразява температурата около отоплителния уред.
* (3) Ниво на звука при скорост 1, съгласно IEC 60704-2-2
