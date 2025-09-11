Бързо и ефективно отопление.

* (1) Този уред с режим Auto Plus, подпомаган от изкуствен интелект, може да спести до 50% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление и до 25% kWh само с температурен контрол. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.

* (2) Устройството е актуализирано за по-точно отразяване на температурата в помещението. Въпреки това, показаната температура на устройството може да се различава леко от стайната температура; тя отразява температурата около отоплителния уред.