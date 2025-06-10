LED сигнални светлини

Да изследваме границите на светлината е вълнуващо.
Това е източник на удоволствие, но също и дълг, винаги да търсим по-добро качество, по-голяма надеждност, по-висока производителност и по-голяма безопасност.
Технология за незабавно включване за мощна яркост
LED сигналните светлини Philips осигуряват мощна яркост с 15 светодиода. Те ще ви помогнат да виждате и да бъдете виждани по-добре, предупреждавайки другите водачи за движенията ви, което е жизненоважно за тях за бързи реакции.
360° светлинния лъч за превъзходна видимост
360-градусовият ъгъл гарантира, че светлината се проектира там, където ви е необходима. Така не само вие виждате повече от пътя, но и другите водачи ви виждат по-добре.
Дизайн тип "Plug and Play" за лесна подмяна
Благодарение на вградения драйвер с постоянна интегрална схема LED крушките Philips Ultinon Pro работят в системи с напрежение 9 – 32 волта и са електрически съвместими с повечето леки и товарни автомобили.
Технология HeatShield за по-дълъг живот
Kрушките Philips Ultinon Pro T10 са устойчиви на високи температури. Изработени са от специален композитен материал и могат да издържат на всякакви термични предизвикателства и въпреки това предлагат висока производителност.
Защо да изберете нас?
420 патентни семейства и подаваме по 50 патента всяка година
Преобразували сме първата си изследователска лаборатория в музей, за да можем винаги да си спомняме откъде започна всичко.
Продукт се проверява повече от 30 пъти преди да напусне
Благодарение на вниманието и страстта ни към всеки детайл дори опаковката, която защитава светлинния източник, преминава през най-строгите тестове.
Оборудваме 5,5 млн. автомобила за по-безопасни пътища
Попитахме над 10 000 потребители за тяхното мнение, за да ни помогнат да се подобряваме и да предоставяме още по-добри иновации.
