LED сигнални светлини

Бъдете видими с вътрешно и сигнално осветление

Най-добрата ни сигнална крушка

Превъзходна яркост за по-безопасно шофиране

Ultinon Pro7000

Hаситени цветове и ярка, бяла светлина незабавно подобряват видимостта и благосъстоянието на водача.
Осветяваме пътя към общото бъдеще

Да изследваме границите на светлината е вълнуващо. Това е източник на удоволствие, но също и дълг, винаги да търсим по-добро качество, по-голяма надеждност, по-висока производителност и по-голяма безопасност.

Технология за незабавно включване за мощна яркост

LED сигналните светлини Philips осигуряват мощна яркост с 15 светодиода. Те ще ви помогнат да виждате и да бъдете виждани по-добре, предупреждавайки другите водачи за движенията ви, което е жизненоважно за тях за бързи реакции.

360° светлинния лъч за превъзходна видимост

360-градусовият ъгъл гарантира, че светлината се проектира там, където ви е необходима. Така не само вие виждате повече от пътя, но и другите водачи ви виждат по-добре.

Дизайн тип "Plug and Play" за лесна подмяна

Благодарение на вградения драйвер с постоянна интегрална схема LED крушките Philips Ultinon Pro работят в системи с напрежение 9 – 32 волта и са електрически съвместими с повечето леки и товарни автомобили.

Технология HeatShield за по-дълъг живот

Kрушките Philips Ultinon Pro T10 са устойчиви на високи температури. Изработени са от специален композитен материал и могат да издържат на всякакви термични предизвикателства и въпреки това предлагат висока производителност.

Защо да изберете нас?

  • 420 патентни семейства и подаваме по 50 патента всяка година

    Преобразували сме първата си изследователска лаборатория в музей, за да можем винаги да си спомняме откъде започна всичко.

  • Продукт се проверява повече от 30 пъти преди да напусне

    Благодарение на вниманието и страстта ни към всеки детайл дори опаковката, която защитава светлинния източник, преминава през най-строгите тестове.

  • Оборудваме 5,5 млн. автомобила за по-безопасни пътища

    Попитахме над 10 000 потребители за тяхното мнение, за да ни помогнат да се подобряваме и да предоставяме още по-добри иновации.

Научете повече за автомобилното осветление Philips

