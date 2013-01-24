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LED интериорно осветление

LED интериорно осветление

Автомобилно осветление от Philips,вашият
съвършен избор за пътя напред

  • Иноватори в бранша за осветление за автомобили от 1914 г.
  • Създатели на светлините Xenon HID
  • Изборът на основни производители на коли
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LED Signaling and Interior Lighting

Ultinon LED
 
Сигнални и вътрешни светлини
 

4000K
Налични във:
T10
Festoon
P21
W21
P21/5
W21/5
 

X-tremeUltinon LED


Сигнални и вътрешни светлини
8000K
Налични във:
WT10
Festoon
P21
W21
P21/5
W21/5
T16
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Автомобилна поддръжка

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