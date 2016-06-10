Приложението Philips Sonicare for Kids („Приложението“) помага на родителите да подобрят и проследят навиците за миене на зъбите на децата си, като им предоставя персонализирана информация според данните за миене на зъбите на децата („Услугите“). Приложението използва лични данни, събрани или обработвани от свързаната чрез Bluetooth четка за зъби Philips Sonicare for Kids („Устройството“) и/или Приложението. Администраторът на личните Ви данни съгласно настоящото известие относно поверителността е Philips Oral Healthcare, LLC с адрес 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, САЩ („Philips“, „нашите“, „ние“ или „нас“). Настоящото известие относно поверителността важи за личните данни, събрани или обработвани от Устройството и/или Приложението. Целта на настоящото известие относно поверителността е да Ви помогне да разберете нашите практики за поверителност, когато използвате Услугите, включително какви данни събираме, защо ги събираме и как боравим с тях, както и личните Ви права. Моля, прочетете също нашето известие относно бисквитките и нашите Условия за ползване, които описват при какви условия използвате нашите Услуги.
Приложението Philips Sonicare for Kids („Приложението“) помага на родителите да подобрят и проследят навиците за миене на зъбите на децата си, като им предоставя персонализирана информация според данните за миене на зъбите на децата („Услугите“).
Приложението използва лични данни, събрани или обработвани от свързаната чрез Bluetooth четка за зъби Philips Sonicare for Kids („Устройството“) и/или Приложението. Администраторът на личните Ви данни съгласно настоящото известие относно поверителността е Philips Oral Healthcare, LLC с адрес 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, САЩ („Philips“, „нашите“, „ние“ или „нас“).
Настоящото известие относно поверителността важи за личните данни, събрани или обработвани от Устройството и/или Приложението. Целта на настоящото известие относно поверителността е да Ви помогне да разберете нашите практики за поверителност, когато използвате Услугите, включително какви данни събираме, защо ги събираме и как боравим с тях, както и личните Ви права.
Моля, прочетете също нашето известие относно бисквитките и нашите Условия за ползване, които описват при какви условия използвате нашите Услуги.
Получаваме или събираме информация и лични данни, както е описано подробно по-долу, когато предоставяме нашите Услуги, включително когато осъществявате достъп до, изтегляте и инсталирате Приложението.
Получаваме или събираме информация и лични данни, както е описано подробно по-долу, когато предоставяме нашите Услуги, включително когато осъществявате достъп до, изтегляте и инсталирате Приложението.
Чувствителни данни за анализ Ако дадете съгласието си, събираме данни за анализ за навиците за миене на зъбите на детето Ви и за използването на Приложението, включително за вида на четката (ръчна, електрическа или Sonicare), данни за дръжката на четката (номер на модел, сериен номер, версия на фърмуера, производител), продължителността на миенето, началния час и интензивността на четкането („Данни за миенето“). Събираме и/или обединяваме Данните за миенето за целите на анализа, за да подобрим Приложението и Услугите, включително цялостния опит на детето Ви с Приложението, игрите и изображенията на приложението и производителността на Устройството. Philips гарантира, че във всеки един момент обработването на Данните за миенето се извършва при адекватно ниво на защита на данните. Освен това Philips асоциира Данните за миенето със случаен идентификатор и заменя всеки IP адрес, свързан с Данните за миенето, с генеричен IP адрес, преди да бъде съхранен. Преди да събираме чувствителни данни, ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие в съответствие с Член 9.2.a. от Регламент (ЕС) 2016/679. Освен описаното по-горе Ви молим да не ни изпращате или разкривате чувствителни лични данни (напр. номера на социални осигуровки, информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други убеждения, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация или генетични характеристики, криминално минало или членство в професионални съюзи) във или чрез Приложението или по друг начин. Ако не дадете съгласието си, Philips няма да обработва Данните за миенето по никакъв начин. В този случай Данните за миенето ще останат съхранени в Приложението на Вашето мобилно устройство, до което Philips няма да има достъп. Контролът върху тези данни е във Вашите ръце. Ако изтриете профила на детето си и/или Приложението, Данните за миенето ще бъдат изтрити от мобилното устройството.
Чувствителни данни за анализ
Ако дадете съгласието си, събираме данни за анализ за навиците за миене на зъбите на детето Ви и за използването на Приложението, включително за вида на четката (ръчна, електрическа или Sonicare), данни за дръжката на четката (номер на модел, сериен номер, версия на фърмуера, производител), продължителността на миенето, началния час и интензивността на четкането („Данни за миенето“). Събираме и/или обединяваме Данните за миенето за целите на анализа, за да подобрим Приложението и Услугите, включително цялостния опит на детето Ви с Приложението, игрите и изображенията на приложението и производителността на Устройството. Philips гарантира, че във всеки един момент обработването на Данните за миенето се извършва при адекватно ниво на защита на данните. Освен това Philips асоциира Данните за миенето със случаен идентификатор и заменя всеки IP адрес, свързан с Данните за миенето, с генеричен IP адрес, преди да бъде съхранен.
Преди да събираме чувствителни данни, ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие в съответствие с Член 9.2.a. от Регламент (ЕС) 2016/679.
Освен описаното по-горе Ви молим да не ни изпращате или разкривате чувствителни лични данни (напр. номера на социални осигуровки, информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други убеждения, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация или генетични характеристики, криминално минало или членство в професионални съюзи) във или чрез Приложението или по друг начин.
Ако не дадете съгласието си, Philips няма да обработва Данните за миенето по никакъв начин. В този случай Данните за миенето ще останат съхранени в Приложението на Вашето мобилно устройство, до което Philips няма да има достъп. Контролът върху тези данни е във Вашите ръце. Ако изтриете профила на детето си и/или Приложението, Данните за миенето ще бъдат изтрити от мобилното устройството.
Данни за акаунта За достъп до Родителското табло в приложението трябва да си създадете акаунт. За подобни цели може да използвате акаунт в MyPhilips или да влезете с профила си в социалните мрежи, включително профила си в Apple. Използваме данни за акаунта Ви, за да създадем и управляваме акаунта Ви. Като част от създаването на профила на детето Ви може да попълните името му и да направите/качите профилна снимка. Имайте предвид, че Philips няма да обработва тези данни по никакъв начин. Данните ще се съхраняват в Приложението на Вашето мобилно устройство, до което Philips няма да има достъп. Контролът върху тези данни е във Вашите ръце. Ако изтриете профила на детето си и/или Приложението, данните ще бъдат изтрити от мобилното устройството.
Данни за акаунта
За достъп до Родителското табло в приложението трябва да си създадете акаунт. За подобни цели може да използвате акаунт в MyPhilips или да влезете с профила си в социалните мрежи, включително профила си в Apple. Използваме данни за акаунта Ви, за да създадем и управляваме акаунта Ви.
Като част от създаването на профила на детето Ви може да попълните името му и да направите/качите профилна снимка. Имайте предвид, че Philips няма да обработва тези данни по никакъв начин. Данните ще се съхраняват в Приложението на Вашето мобилно устройство, до което Philips няма да има достъп. Контролът върху тези данни е във Вашите ръце. Ако изтриете профила на детето си и/или Приложението, данните ще бъдат изтрити от мобилното устройството.
„Бисквитки“ Използваме „бисквитки“, етикети или подобни технологии („Бисквитки“), за да извършваме, предоставяме, подобряваме, разбираме и персонализираме Услугите си. „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаем мобилното Ви устройство и да събираме информация и лични данни, включително уникалния за потребителя номер на устройството, IP адреса, типа на браузъра за мобилен интернет или операционната система, които използвате, сесията и данните за употреба или свързана с услугите информация за ефективност, което е информация за употребата на Приложението от Вас. Също така използваме тази информация, за да Ви показваме специфично за държавата Ви съдържание (включително информация на местния Ви език). Преди да използваме „бисквитки“ за целите на анализа, ще поискаме съгласието Ви.
„Бисквитки“
Използваме „бисквитки“, етикети или подобни технологии („Бисквитки“), за да извършваме, предоставяме, подобряваме, разбираме и персонализираме Услугите си. „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаем мобилното Ви устройство и да събираме информация и лични данни, включително уникалния за потребителя номер на устройството, IP адреса, типа на браузъра за мобилен интернет или операционната система, които използвате, сесията и данните за употреба или свързана с услугите информация за ефективност, което е информация за употребата на Приложението от Вас. Също така използваме тази информация, за да Ви показваме специфично за държавата Ви съдържание (включително информация на местния Ви език).
Преди да използваме „бисквитки“ за целите на анализа, ще поискаме съгласието Ви.
Данни за оценки и отзиви Ако напишете отзив или оцените Приложението в магазините за приложения, ние можем да обработим тази информация, за да отговорим на Вашите коментари и въпроси, да разберем как се чувствате, когато използвате Приложението, да се запознаем с Вашето общо схващане за Приложението и нашата марка и да използваме тези констатации, за да подобрим Приложението. Можем да видим само потребителското име за магазина за приложения, оценки, коментари и всякакви други подробности, които решите да споделите с нас или да направите обществено достъпни. Освен ако не изискате от нас да го направим, ние не свързваме тази информация с идентификационните данни на вашия акаунт или с друга Ваша информация, която съхраняваме. Когато се нуждаете от поддръжка на клиенти, ние можем да използваме данните Ви за проследяване на Вашия случай и да Ви преведем през нашия процес за поддръжка на клиенти в съответствие с раздел Данни за поддръжка на клиенти по-долу. Считаме, че обработката на Данни за оценки и отзиви се базира на законно обоснован интерес на Philips и е законна съгласно член 6.1. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Данни за оценки и отзиви
Ако напишете отзив или оцените Приложението в магазините за приложения, ние можем да обработим тази информация, за да отговорим на Вашите коментари и въпроси, да разберем как се чувствате, когато използвате Приложението, да се запознаем с Вашето общо схващане за Приложението и нашата марка и да използваме тези констатации, за да подобрим Приложението. Можем да видим само потребителското име за магазина за приложения, оценки, коментари и всякакви други подробности, които решите да споделите с нас или да направите обществено достъпни. Освен ако не изискате от нас да го направим, ние не свързваме тази информация с идентификационните данни на вашия акаунт или с друга Ваша информация, която съхраняваме. Когато се нуждаете от поддръжка на клиенти, ние можем да използваме данните Ви за проследяване на Вашия случай и да Ви преведем през нашия процес за поддръжка на клиенти в съответствие с раздел Данни за поддръжка на клиенти по-долу. Считаме, че обработката на Данни за оценки и отзиви се базира на законно обоснован интерес на Philips и е законна съгласно член 6.1. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Данни за поддръжка на клиенти Когато Ви е необходима поддръжка на клиенти, може да поискаме да ни предоставите информация, свързана с употребата на Услугите ни от Ваша страна, включително взаимодействието Ви с Philips и как да се свържем с Вас, за да Ви предоставим необходимата поддръжка. Извършваме и предоставяме нашите Услуги, включително поддръжка за клиента, и подобряваме, коригираме и персонализираме нашите Услуги. Освен това използваме информацията Ви, за да Ви отговорим, когато се свържете с нас. Смятаме обработката на Данни за поддръжка на клиенти за необходима за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, и законна съгласно Член 6.1.(б) от Регламент (ЕС) 2016/679. В някои случаи считаме, че обработката на Данните Ви за поддръжка на клиенти се базира на законно обоснован интерес на Philips и е законна съгласно Член 6.1. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Данни за поддръжка на клиенти
Когато Ви е необходима поддръжка на клиенти, може да поискаме да ни предоставите информация, свързана с употребата на Услугите ни от Ваша страна, включително взаимодействието Ви с Philips и как да се свържем с Вас, за да Ви предоставим необходимата поддръжка. Извършваме и предоставяме нашите Услуги, включително поддръжка за клиента, и подобряваме, коригираме и персонализираме нашите Услуги. Освен това използваме информацията Ви, за да Ви отговорим, когато се свържете с нас.
Смятаме обработката на Данни за поддръжка на клиенти за необходима за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, и законна съгласно Член 6.1.(б) от Регламент (ЕС) 2016/679. В някои случаи считаме, че обработката на Данните Ви за поддръжка на клиенти се базира на законно обоснован интерес на Philips и е законна съгласно Член 6.1. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Комбинирани данни Може да комбинираме личните Ви данни, включително Данни за акаунта и „Бисквитки“, с данните, събрани по време на взаимодействието ви и употребата на цифрови канали на Philips, като социални мрежи, уебсайтове, имейли, приложения и свързани продукти, включително Вашите IP адреси, „Бисквитки“, информация за мобилното устройство, комуникации, върху които кликвате или докосвате, подробна информация за местоположение и уебсайтове, които посещавате. Използваме Вашите Комбинирани данни за подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на Приложението, Устройството/ата и услугите, както и за разработване на нови продукти и услуги. В този случай считаме, че обработката на Комбинирани данни се базира на законно обоснован интерес на Philips и е законна съгласно Член 6.1. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679. Преди да обработваме Чувствителни данни за посочените в настоящия раздел цели, ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие в съответствие с Член 9.2.a. от Регламент (ЕС) 2016/679 и Общия закон за защита на данните на Бразилия, федерален закон № 13,709/2018. Комбинираните данни изключват всякакви лични данни на детето Ви. Ако предоставите съгласието си да получавате промоционални комуникации за продукти, услуги, събития и промоции на Philips, които може да са подходящи за Вас въз основа на предпочитанията Ви и онлайн поведението Ви, може да Ви изпращаме маркетингови и промоционални съобщения по имейл, телефон или други цифрови канали, като например мобилни приложения и социални мрежи. За да можем да съобразим съобщенията си с Вашите предпочитания и поведение и да Ви предоставим по-уместна и персонализирана информация, може да анализираме Вашите Комбинирани данни. Преди да Ви изпратим каквито и да е промоционални съобщения, ще поискаме Вашето съгласие.
Комбинирани данни
Може да комбинираме личните Ви данни, включително Данни за акаунта и „Бисквитки“, с данните, събрани по време на взаимодействието ви и употребата на цифрови канали на Philips, като социални мрежи, уебсайтове, имейли, приложения и свързани продукти, включително Вашите IP адреси, „Бисквитки“, информация за мобилното устройство, комуникации, върху които кликвате или докосвате, подробна информация за местоположение и уебсайтове, които посещавате.
Използваме Вашите Комбинирани данни за подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на Приложението, Устройството/ата и услугите, както и за разработване на нови продукти и услуги. В този случай считаме, че обработката на Комбинирани данни се базира на законно обоснован интерес на Philips и е законна съгласно Член 6.1. (е) от Регламент (ЕС) 2016/679. Преди да обработваме Чувствителни данни за посочените в настоящия раздел цели, ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие в съответствие с Член 9.2.a. от Регламент (ЕС) 2016/679 и Общия закон за защита на данните на Бразилия, федерален закон № 13,709/2018. Комбинираните данни изключват всякакви лични данни на детето Ви.
Ако предоставите съгласието си да получавате промоционални комуникации за продукти, услуги, събития и промоции на Philips, които може да са подходящи за Вас въз основа на предпочитанията Ви и онлайн поведението Ви, може да Ви изпращаме маркетингови и промоционални съобщения по имейл, телефон или други цифрови канали, като например мобилни приложения и социални мрежи.
За да можем да съобразим съобщенията си с Вашите предпочитания и поведение и да Ви предоставим по-уместна и персонализирана информация, може да анализираме Вашите Комбинирани данни. Преди да Ви изпратим каквито и да е промоционални съобщения, ще поискаме Вашето съгласие.
Разрешения Приложението може да поиска разрешението Ви за достъп до мястото за съхранение, сензорите или други функции на мобилното Ви устройство (напр. снимки, камера, Wi-Fi, географско местоположение или Bluetooth). Искаме достъп само когато ни е необходим, за да предоставим описаните по-долу Услуги.
Разрешения
Приложението може да поиска разрешението Ви за достъп до мястото за съхранение, сензорите или други функции на мобилното Ви устройство (напр. снимки, камера, Wi-Fi, географско местоположение или Bluetooth). Искаме достъп само когато ни е необходим, за да предоставим описаните по-долу Услуги.
Philips може да разкрива личните Ви данни на трети страни доставчици на услуги, бизнес партньори или други трети страни в съответствие с настоящото известие относно поверителност и/или приложимите закони.
Philips може да разкрива личните Ви данни на трети страни доставчици на услуги, бизнес партньори или други трети страни в съответствие с настоящото известие относно поверителност и/или приложимите закони.
Доставчици на услуги Работим с трети страни доставчици на услуги, за да ни помогнат да извършваме, предоставяме, подобряваме, разбираме, персонализираме, поддържаме и предлагаме на пазара Услугите си. Може да споделяме личните Ви данни със следните доставчици на услуги: Тези доставчици на услуги ни доставят необходимия хардуер, софтуер, мрежово свързване, съхранение, услуги за трансакция и/или свързани технологии, необходими за работата на приложението или за предоставяне на услугите. Тези доставчици на услуги ни доставят необходимия хардуер, софтуер, мрежово свързване, съхранение и/или свързани технологии, от които се нуждаем, за да извършваме анализ на приложението. Philips изисква от своите доставчици на услуги да осигурят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, съответстващо на нивото на защита, което ние осигуряваме. Изискваме от нашите доставчици на услуги да обработват личните Ви данни само в съответствие с нашите инструкции и само за конкретните цели, споменати по-горе, да имат достъп в минимална степен до данните, от които се нуждаят за доставяне на конкретна услуга и за защита на сигурността на личните Ви данни. Други трети страни Philips може да работи също с трети страни, които обработват личните Ви данни за собствени цели. Ако Philips сподели личните Ви данни с трети страни, които използват личните Ви данни за собствени цели, Philips непременно ще Ви информира и ще получи съгласието Ви в съответствие с приложимите закони, преди да започне споделянето на личните Ви данни. В такъв случай, моля, прочетете внимателно известията им относно поверителността, тъй като те ще Ви информират за практиките за поверителност, включително какъв вид лични данни събират тези страни, как ги използват, обработват и защитават. Philips понякога продава бизнес подразделение или част от бизнес подразделение на друго дружество. Такова прехвърляне на собственост може да включва прехвърлянето на личните Ви данни, директно свързани с това бизнес подразделение, на закупуващото дружество. Всичките ни права и задължения по нашето Известие относно поверителността могат свободно да се възложат от Philips на всеки от нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, реконструиране или продажба на активи или по силата на закона или по друг начин, и можем да прехвърляме личните Ви данни на нашите филиали, дружества правоприемници или нов собственик. Моля, имайте предвид, че когато влизате чрез профила си в социалната мрежа Facebook чрез Android, предоставяте възможност на Facebook да събира следната информация чрез комплекта за разработване на софтуер на Facebook: Възможно е Facebook също да събира данни за анализ за употребата на комплекта за разработване на софтуер от Ваша страна, информация за името на Приложението, което използвате, датата, на която сте разрешили влизането, и всички свързани с влизането Ви URL адреси. Можете да научите повече за начина, по който Facebook използва информацията Ви, като прочетете Правилата за данните на Facebook. Моля, имайте предвид, че функцията за влизане чрез Facebook е изцяло по избор, като винаги ще Ви предоставяме възможност за влизане чрез профила Ви в MyPhilips. Трансгранично прехвърляне Личните Ви данни може да се съхраняват и обработват в която и да е държава, където имаме съоръжения, или в която сме ангажирали доставчици на услуги, и като използвате Услугите, потвърждавате прехвърлянето (ако има такова) на информация към държави извън държавата Ви на местопребиваване, които могат да имат правила за защита на данните, различни от тези във Вашата държава. При някои обстоятелства съдилищата, правоприлагащите органи, регулаторните органи или органите за защита в тези държави могат да имат право на достъп до личните Ви данни. Ако се намирате в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), личните Ви данни може да се прехвърлят към наши филиали или доставчици на услуги, намиращи се в държави извън ЕИЗ, които са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на личните данни съгласно стандартите на ЕИЗ (пълният списък на тези държави е наличен тук https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). За прехвърляния от страни в ЕИЗ към страни, които не се считат за предоставящи адекватно ниво на защита от Европейската комисия, като например САЩ, сме взели адекватни мерки, като например нашите Обвързващи корпоративни правила за данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за защита на личните Ви данни. Можете да получите копие от тези мерки, като последвате връзката по-горе или се свържете с нас тук. Колко дълго ще съхраняваме данните Ви? Ще запазим личните Ви данни колкото е необходимо или позволено за целта/ите, за които данните са събрани. Критериите, които използваме за нашите периоди на задържане, включват: (i) продължителността от време, за която използвате Приложението и Услугите; (ii) наличието на юридическо задължение от наша страна; или (iii) дали задържането се препоръчва в светлината на нашата юридическа позиция (например по отношение на приложимите статути за ограничения, съдебни процеси или разследвания на регулаторни органи).
Доставчици на услуги
Работим с трети страни доставчици на услуги, за да ни помогнат да извършваме, предоставяме, подобряваме, разбираме, персонализираме, поддържаме и предлагаме на пазара Услугите си.
Може да споделяме личните Ви данни със следните доставчици на услуги:
Тези доставчици на услуги ни доставят необходимия хардуер, софтуер, мрежово свързване, съхранение, услуги за трансакция и/или свързани технологии, необходими за работата на приложението или за предоставяне на услугите.
Тези доставчици на услуги ни доставят необходимия хардуер, софтуер, мрежово свързване, съхранение и/или свързани технологии, от които се нуждаем, за да извършваме анализ на приложението.
Philips изисква от своите доставчици на услуги да осигурят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, съответстващо на нивото на защита, което ние осигуряваме. Изискваме от нашите доставчици на услуги да обработват личните Ви данни само в съответствие с нашите инструкции и само за конкретните цели, споменати по-горе, да имат достъп в минимална степен до данните, от които се нуждаят за доставяне на конкретна услуга и за защита на сигурността на личните Ви данни.
Други трети страни
Philips може да работи също с трети страни, които обработват личните Ви данни за собствени цели. Ако Philips сподели личните Ви данни с трети страни, които използват личните Ви данни за собствени цели, Philips непременно ще Ви информира и ще получи съгласието Ви в съответствие с приложимите закони, преди да започне споделянето на личните Ви данни. В такъв случай, моля, прочетете внимателно известията им относно поверителността, тъй като те ще Ви информират за практиките за поверителност, включително какъв вид лични данни събират тези страни, как ги използват, обработват и защитават.
Philips понякога продава бизнес подразделение или част от бизнес подразделение на друго дружество. Такова прехвърляне на собственост може да включва прехвърлянето на личните Ви данни, директно свързани с това бизнес подразделение, на закупуващото дружество. Всичките ни права и задължения по нашето Известие относно поверителността могат свободно да се възложат от Philips на всеки от нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, реконструиране или продажба на активи или по силата на закона или по друг начин, и можем да прехвърляме личните Ви данни на нашите филиали, дружества правоприемници или нов собственик.
Моля, имайте предвид, че когато влизате чрез профила си в социалната мрежа Facebook чрез Android, предоставяте възможност на Facebook да събира следната информация чрез комплекта за разработване на софтуер на Facebook:
Възможно е Facebook също да събира данни за анализ за употребата на комплекта за разработване на софтуер от Ваша страна, информация за името на Приложението, което използвате, датата, на която сте разрешили влизането, и всички свързани с влизането Ви URL адреси. Можете да научите повече за начина, по който Facebook използва информацията Ви, като прочетете Правилата за данните на Facebook.
Моля, имайте предвид, че функцията за влизане чрез Facebook е изцяло по избор, като винаги ще Ви предоставяме възможност за влизане чрез профила Ви в MyPhilips.
Трансгранично прехвърляне
Личните Ви данни може да се съхраняват и обработват в която и да е държава, където имаме съоръжения, или в която сме ангажирали доставчици на услуги, и като използвате Услугите, потвърждавате прехвърлянето (ако има такова) на информация към държави извън държавата Ви на местопребиваване, които могат да имат правила за защита на данните, различни от тези във Вашата държава. При някои обстоятелства съдилищата, правоприлагащите органи, регулаторните органи или органите за защита в тези държави могат да имат право на достъп до личните Ви данни.
Ако се намирате в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), личните Ви данни може да се прехвърлят към наши филиали или доставчици на услуги, намиращи се в държави извън ЕИЗ, които са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на личните данни съгласно стандартите на ЕИЗ (пълният списък на тези държави е наличен тук https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). За прехвърляния от страни в ЕИЗ към страни, които не се считат за предоставящи адекватно ниво на защита от Европейската комисия, като например САЩ, сме взели адекватни мерки, като например нашите Обвързващи корпоративни правила за данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за защита на личните Ви данни. Можете да получите копие от тези мерки, като последвате връзката по-горе или се свържете с нас тук.
Колко дълго ще съхраняваме данните Ви?
Ще запазим личните Ви данни колкото е необходимо или позволено за целта/ите, за които данните са събрани. Критериите, които използваме за нашите периоди на задържане, включват: (i) продължителността от време, за която използвате Приложението и Услугите; (ii) наличието на юридическо задължение от наша страна; или (iii) дали задържането се препоръчва в светлината на нашата юридическа позиция (например по отношение на приложимите статути за ограничения, съдебни процеси или разследвания на регулаторни органи).
Вашите избори и права Ако искате да изпратите заявка за достъп, поправяне, изтриване, ограничаване или възражение срещу обработката на лични данни, които по-рано сте ни предоставили, или ако искате да подадете заявка за получаване на електронно копие на личните Ви данни за целите на прехвърлянето им към друго дружество (до степента, в която тази преносимост на данните Ви се предоставя от приложимия закон), можете да се свържете с нас тук. Ще отговорим на заявката Ви в съответствие с приложимия закон. В заявката си посочете ясно до какви лични данни желаете да имате достъп, да коригирате, да изтриете, да ограничите или да възразите срещу обработката им. За Ваша защита можем да изпълним само заявки по отношение на личните данни, свързани с Вашия акаунт, Вашия имейл адрес или друга информация на акаунта, която използвате, за да ни изпратите заявката, и може да е необходимо да проверим идентичността Ви, преди да изпълним заявката. Ще се опитаме да изпълним заявката Ви в най-краткия разумен срок. Когато разчитаме на съгласието Ви да събираме и/или обработваме личните Ви данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на обработката въз основа на съгласието Ви преди оттеглянето. Където разчитаме на изпълнението на договор, за да обработваме личните Ви данни за целите на Услугите, може да не успеем да предоставим услугите, ако не получим информацията Ви. Моля, обърнете внимание, че ако използвате (някои от) изборите и правата си, за в бъдеще може да не е възможно да използвате целите или част от услугите. Когато обработваме личните Ви данни въз основа на правно задължение, което трябва да изпълним, включително когато взаимодействате с нас, за да упражните правата си, считаме обработването за законно съгласно Член 6.1.(в) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Вашите избори и права
Ако искате да изпратите заявка за достъп, поправяне, изтриване, ограничаване или възражение срещу обработката на лични данни, които по-рано сте ни предоставили, или ако искате да подадете заявка за получаване на електронно копие на личните Ви данни за целите на прехвърлянето им към друго дружество (до степента, в която тази преносимост на данните Ви се предоставя от приложимия закон), можете да се свържете с нас тук. Ще отговорим на заявката Ви в съответствие с приложимия закон.
В заявката си посочете ясно до какви лични данни желаете да имате достъп, да коригирате, да изтриете, да ограничите или да възразите срещу обработката им. За Ваша защита можем да изпълним само заявки по отношение на личните данни, свързани с Вашия акаунт, Вашия имейл адрес или друга информация на акаунта, която използвате, за да ни изпратите заявката, и може да е необходимо да проверим идентичността Ви, преди да изпълним заявката. Ще се опитаме да изпълним заявката Ви в най-краткия разумен срок.
Когато разчитаме на съгласието Ви да събираме и/или обработваме личните Ви данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на обработката въз основа на съгласието Ви преди оттеглянето. Където разчитаме на изпълнението на договор, за да обработваме личните Ви данни за целите на Услугите, може да не успеем да предоставим услугите, ако не получим информацията Ви.
Моля, обърнете внимание, че ако използвате (някои от) изборите и правата си, за в бъдеще може да не е възможно да използвате целите или част от услугите.
Когато обработваме личните Ви данни въз основа на правно задължение, което трябва да изпълним, включително когато взаимодействате с нас, за да упражните правата си, считаме обработването за законно съгласно Член 6.1.(в) от Регламент (ЕС) 2016/679.
Защитаваме личните Ви данни Приемаме сериозно задълженията си да защитим личните Ви данни, които предоставяте на Philips, от неволна или непозволена промяна, загуба, неправилна употреба, разкриване или достъп. Philips използва редица технологии за защита, технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. За тази цел внедряваме, освен друго, контрол на достъпа, използваме защитни стени и протоколи за сигурност.
Защитаваме личните Ви данни
Приемаме сериозно задълженията си да защитим личните Ви данни, които предоставяте на Philips, от неволна или непозволена промяна, загуба, неправилна употреба, разкриване или достъп. Philips използва редица технологии за защита, технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. За тази цел внедряваме, освен друго, контрол на достъпа, използваме защитни стени и протоколи за сигурност.
Специална информация за родители Политика на Philips е да се съобразява със закона, когато той изисква разрешение от родител или настойник преди събиране, използване или разкриване на лични данни на деца. Обвързани сме със защитата на нуждите от поверителност на децата и горещо насърчаваме родителите и настойниците да играят активна роля в онлайн дейностите и интересите на децата си. Ако родител или настойник узнае, че детето му ни е предоставило лични данни без негово съгласие, моля да се свърже с нас тук. Ако ние узнаем, че дете ни е предоставило лични данни, ще изтрием неговите/нейните данни от нашите файлове.
Специална информация за родители
Политика на Philips е да се съобразява със закона, когато той изисква разрешение от родител или настойник преди събиране, използване или разкриване на лични данни на деца. Обвързани сме със защитата на нуждите от поверителност на децата и горещо насърчаваме родителите и настойниците да играят активна роля в онлайн дейностите и интересите на децата си.
Ако родител или настойник узнае, че детето му ни е предоставило лични данни без негово съгласие, моля да се свърже с нас тук. Ако ние узнаем, че дете ни е предоставило лични данни, ще изтрием неговите/нейните данни от нашите файлове.
Промени в настоящото известие относно поверителността Нашите Услуги могат да се променят периодично, без да Ви уведомяваме предварително. Поради тази причина си запазваме правото да коригираме или актуализираме периодично настоящото известие относно поверителността. Когато актуализираме настоящото известие относно поверителността, ще актуализираме и датата в горната част на известието. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате последната версия на настоящото известие относно поверителността. Новото известие относно поверителността ще влезе в сила незабавно при публикуването му. Ако не сте съгласни с редактираното известие, трябва да промените предпочитанията си или да обмислите дали да спрете да използвате Услугите ни. Като продължавате да осъществявате достъп до или да използвате нашите Услуги, след като тези промени влязат в сила, потвърждавате, че сте информирани и се съгласявате с коригираното ни Известие относно поверителността.
Промени в настоящото известие относно поверителността
Нашите Услуги могат да се променят периодично, без да Ви уведомяваме предварително. Поради тази причина си запазваме правото да коригираме или актуализираме периодично настоящото известие относно поверителността. Когато актуализираме настоящото известие относно поверителността, ще актуализираме и датата в горната част на известието.
Препоръчваме Ви редовно да преглеждате последната версия на настоящото известие относно поверителността.
Новото известие относно поверителността ще влезе в сила незабавно при публикуването му. Ако не сте съгласни с редактираното известие, трябва да промените предпочитанията си или да обмислите дали да спрете да използвате Услугите ни. Като продължавате да осъществявате достъп до или да използвате нашите Услуги, след като тези промени влязат в сила, потвърждавате, че сте информирани и се съгласявате с коригираното ни Известие относно поверителността.
Свържете се с нас За целите на Член 27 от Регламент (ЕС) 2016/679 Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Нидерландия) изпълнява ролята на наш представител за Европейския съюз. Ако имате въпроси във връзка с настоящото известие относно поверителността или за начина, по който Philips използва личните Ви данни, можете да се свържете с нас (включително с наш Служител по защита на данните и/или Представител) тук. Също така имате право да подадете жалба в компетентен надзорен орган за Вашата държава или регион.
Свържете се с нас
За целите на Член 27 от Регламент (ЕС) 2016/679 Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, Нидерландия) изпълнява ролята на наш представител за Европейския съюз.
Ако имате въпроси във връзка с настоящото известие относно поверителността или за начина, по който Philips използва личните Ви данни, можете да се свържете с нас (включително с наш Служител по защита на данните и/или Представител) тук. Също така имате право да подадете жалба в компетентен надзорен орган за Вашата държава или регион.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.