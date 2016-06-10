Доставчици на услуги Работим с трети страни доставчици на услуги, за да ни помогнат да извършваме, предоставяме, подобряваме, разбираме, персонализираме, поддържаме и предлагаме на пазара Услугите си. Може да споделяме личните Ви данни със следните доставчици на услуги: Доставчици на ИТ и облачни услуги Тези доставчици на услуги ни доставят необходимия хардуер, софтуер, мрежово свързване, съхранение, услуги за трансакция и/или свързани технологии, необходими за работата на приложението или за предоставяне на услугите. Доставчици на услуги за анализ. Тези доставчици на услуги ни доставят необходимия хардуер, софтуер, мрежово свързване, съхранение и/или свързани технологии, от които се нуждаем, за да извършваме анализ на приложението. Philips изисква от своите доставчици на услуги да осигурят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, съответстващо на нивото на защита, което ние осигуряваме. Изискваме от нашите доставчици на услуги да обработват личните Ви данни само в съответствие с нашите инструкции и само за конкретните цели, споменати по-горе, да имат достъп в минимална степен до данните, от които се нуждаят за доставяне на конкретна услуга и за защита на сигурността на личните Ви данни. Други трети страни Philips може да работи също с трети страни, които обработват личните Ви данни за собствени цели. Ако Philips сподели личните Ви данни с трети страни, които използват личните Ви данни за собствени цели, Philips непременно ще Ви информира и ще получи съгласието Ви в съответствие с приложимите закони, преди да започне споделянето на личните Ви данни. В такъв случай, моля, прочетете внимателно известията им относно поверителността, тъй като те ще Ви информират за практиките за поверителност, включително какъв вид лични данни събират тези страни, как ги използват, обработват и защитават. Philips понякога продава бизнес подразделение или част от бизнес подразделение на друго дружество. Такова прехвърляне на собственост може да включва прехвърлянето на личните Ви данни, директно свързани с това бизнес подразделение, на закупуващото дружество. Всичките ни права и задължения по нашето Известие относно поверителността могат свободно да се възложат от Philips на всеки от нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, реконструиране или продажба на активи или по силата на закона или по друг начин, и можем да прехвърляме личните Ви данни на нашите филиали, дружества правоприемници или нов собственик. Моля, имайте предвид, че когато влизате чрез профила си в социалната мрежа Facebook чрез Android, предоставяте възможност на Facebook да събира следната информация чрез комплекта за разработване на софтуер на Facebook: Събития в Приложението: Тук се обхващат събития в Приложението от общ характер (напр. инсталиране на приложението, стартиране на приложението) и друго стандартно регистриране на показатели за продукта (напр. зареждане и ефективност на комплекта за разработване на софтуер). Данни за конфигурацията: след като потребител влезе, комплектът за разработване на софтуер извършва периодични заявки във фонов режим за автоматично управление на жизнения цикъл на маркера за достъп. Информация за грешки: комплектът за разработване на софтуер записва информация за грешки, включително при инициализирането на комплекта, която може да включва идентификатора на потребителя на лицата, които са влезли във Facebook. Краткосрочни данни: комплектът за разработване на софтуер измерва някои потребителски данни за управление на измами и злоупотреби. Тези данни се съхраняват за много кратък период от време за тези, които не са влезли във Facebook. Възможно е Facebook също да събира данни за анализ за употребата на комплекта за разработване на софтуер от Ваша страна, информация за името на Приложението, което използвате, датата, на която сте разрешили влизането, и всички свързани с влизането Ви URL адреси. Можете да научите повече за начина, по който Facebook използва информацията Ви, като прочетете Правилата за данните на Facebook. Моля, имайте предвид, че функцията за влизане чрез Facebook е изцяло по избор, като винаги ще Ви предоставяме възможност за влизане чрез профила Ви в MyPhilips. Трансгранично прехвърляне Личните Ви данни може да се съхраняват и обработват в която и да е държава, където имаме съоръжения, или в която сме ангажирали доставчици на услуги, и като използвате Услугите, потвърждавате прехвърлянето (ако има такова) на информация към държави извън държавата Ви на местопребиваване, които могат да имат правила за защита на данните, различни от тези във Вашата държава. При някои обстоятелства съдилищата, правоприлагащите органи, регулаторните органи или органите за защита в тези държави могат да имат право на достъп до личните Ви данни. Ако се намирате в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), личните Ви данни може да се прехвърлят към наши филиали или доставчици на услуги, намиращи се в държави извън ЕИЗ, които са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на личните данни съгласно стандартите на ЕИЗ (пълният списък на тези държави е наличен тук https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). За прехвърляния от страни в ЕИЗ към страни, които не се считат за предоставящи адекватно ниво на защита от Европейската комисия, като например САЩ, сме взели адекватни мерки, като например нашите Обвързващи корпоративни правила за данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за защита на личните Ви данни. Можете да получите копие от тези мерки, като последвате връзката по-горе или се свържете с нас тук. Колко дълго ще съхраняваме данните Ви ? Ще запазим личните Ви данни колкото е необходимо или позволено за целта/ите, за които данните са събрани. Критериите, които използваме за нашите периоди на задържане, включват: (i) продължителността от време, за която използвате Приложението и Услугите; (ii) наличието на юридическо задължение от наша страна; или (iii) дали задържането се препоръчва в светлината на нашата юридическа позиция (например по отношение на приложимите статути за ограничения, съдебни процеси или разследвания на регулаторни органи). Прочетете повечеПрочетете по-малко